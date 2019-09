Wochenbeginn: wolkenverhangen bis schmuddelig inklusive Warnstufe

Wettertechnisch gab es am Wochenende (7./8.9.) keine Strandgarantie, in einigen Teilen der Insel musste stattdessen immer mal wieder der Regenschirm gezückt werden.

Auch der Sonntag (8.9.) begann grau und bewölkt. Mit Temperaturen von 28 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla oder 27 Grad in Felanitx war es dennoch mild. In Palma de Mallorca beträgt die Regenwahrscheinlichkeit am Sonntagmittag bis -nachmittag 65 Prozent, in Sa Pobla zumindest 55 Prozent. In Felanitx bleibt es laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet mit einer fünfzehnprozentigen Regenwahrscheinlichkeit wohl trocken.

Auf Mallorca weht vor allem an den Küsten am Sonntag aus Osten und Nordosten ein leichter Wind.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die neue Woche startet dann ähnlich. Am Montag (9.9.) steigen die Temperaturen in einigen Teilen der Insel leicht an. In Felanitx auf 28 Grad, in Sa Pobla auf 29 Grad. In den meisten Orten, etwa Sa Pobla, liegt die Regenwahrscheinlichkeit an diesem Tag deutlich unter 50 Prozent. Am Nachmittag weht nach Süden hin ein leichter Wind.

Genießen Sie den Montag (9.9.) noch, auch draußen, wenn es geht, denn am Dienstag (10.9.) wird's dann ungemütlich. Der spanische Wetterdienst hat für den Tag auf der ganzen Insel ab 6 Uhr morgens bis tief in die Nacht hinein Warnstufe Gelb ausgerufen. Grund sind Gewitter und starke Regenfälle. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt an dem Tag inseleweit durchschnittlich bei bis zu 70 Prozent. Dann geht's nach der Arbeit eben direkt aufs Sofa, ohne schlechtes Gewissen. /sw