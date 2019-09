Pläne für neue Metro-Linie auf Mallorca nehmen Form an

Metro in Palma.

Metro in Palma. Foto: Archiv

Die neue Metro-Linie, mit der die balearische Landesregierung das Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca anbinden will, soll bis zum Jahr 2023 fertiggestellt sein. Das hat der balearische Verkehrsminister Marc Pons auf einer Pressekonferenz am Montag (9.9.) angekündigt.

Die Fahrt vom Zentralbahnhof an der Plaça d'Espanya nach Son Espases werde dann 15 Minuten dauern und dafür sorgen, dass es eine gute Alternative zur Anfahrt mit dem Privat-Pkw gebe. Gerechnet wird mit einer jährlichen Passagierzahl von 1,1 Millionen.

Die Landesregierung hat das Projekt für knapp 230.000 Euro an ein Ingenieurbüro übergeben. Dieses soll nun drei Alternativen entwickeln, aus denen dann in Abhängigkeit von Kosten, Landschaftsschutz und Bauzeit die endgültige Lösung ausgewählt werde. So könnten Teile der Strecke statt unter der Erde auch oberirdisch oder als Skyline konzipiert werden. Gerechnet wird mit Gesamtkosten von rund 30 Millionen Euro.

Bislang gibt es nur eine Metro-Linie, sie verbindet das Stadtzentrum mit der Balearen-Universität. Geplant ist derzeit eine Verlängerung bis zum Technologiepark Parcbit nördlich von Palma. Die neue Metro-Linie nach Son Espases soll von dieser bestehenden Metro-Linie abzweigen. /ff