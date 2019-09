Warnstufe Rot: Heftige Unwetter in Barcelona und auf Mallorca erwartet

Es wird ungemütlich zum Wochenstart auf Mallorca und dem spanischen Festland. Der Wetterdienst Aemet hat die Warnstufe Rot für Barcelona ausgegeben. Für die Insel gilt bislang die Warnstufe Orange.

Montag: Ruhe vor dem Sturm

Am Montag (9.9.) herrscht auf Mallorca noch die Ruhe vor dem Sturm. Bei einem Sonne-Wolken-Mix gibt es höchstens vereinzelt ein paar Tropfen. Die Temperaturen erreichen 29 Grad in Sa Pobla, 27 Grad in Palma de Mallorca und Felanitx. In Katalonien herrscht bereits am Montag die Warnstufe Rot. Mit 100 Millimeter Niederschlag pro Stunde muss gerechnet werden.

Dienstag: Gewitter, Sturm und Regen

In den Mittagsstunden am Dienstag erreicht das Unwetter Mallorca. Anders als in Barcelona, wo dann weiter die Warnstufe Rot gilt, hat Aemet für die Insel vorerst Warnstufe Orange ausgegeben. Das heißt: Bis zu drei Meter hohe Wellen an der Küste, Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometern, Starkregen mit 100 Millimetern pro Stunde - teilweise als Hagel - und heftige Gewitter.

Der Wind kommt vormittags aus Südwest, nimmt gegen Mittag an Fahrt auf und dreht nachmittags auf nördliche Richtungen. Es ist nicht auszuschließen, dass Aemet die Wetterlage neu einschätzt und die Warnstufe auf Rot erhöht. Die Höchststemperaturen fallen dann auf inselweit 26 Grad. Nachts kühlt es auf 18 Grad oder in den Bergen (Lluc) auch auf 15 Grad ab.



Mittwoch: Warnstufe Gelb

Auch am Mittwoch geht das Unwetter weiter. Bislang gilt für die ganze Insel Warnstufe Gelb. Ab Donnerstag wird es langsam besser. Wobei wohl die ganze Woche regnerisch bleibt. /rp /tg