Frau auf Mallorca durch Hammerschläge auf den Kopf lebensgefährlich verletzt

Die Frau liegt in lebensgefährlichem Zustand im Krankenhaus. Foto: Mielniezuk

Eine 44-jährige Frau auf Mallorca schwebt in Lebensgefahr, nachdem sie am Mittwoch (11.9.) durch zahlreiche Schläge mit einem Hammer schwer verletzt worden war. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr in Campos, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Die Frau wurde ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert. Als mutmaßlicher Täter wurde der 50-jährige Ehemann festgenommen.

Ersten Informationen zufolge stellte sich der Mann persönlich der Guardia Civil in Campos und gestand die brutale Tat. Die Polizei fand die Frau schwerverletzt in der Wohnung auf. Der Mann wurde festgenommen. Die Spurensicherung untersuchte den Tatort. /tg