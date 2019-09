4,3 Millionen Passagiere: August neuer Rekordmonat am Flughafen Mallorca

Mehr Passiere in weniger Flügen.

Der August 2019 geht als Rekordmonat in die Geschichte des Flughafens Mallorca ein: 4.281.185 Passagiere nutzten den Airport Palma. So viele wie noch nie in der Geschichte des Flughafens Son Sant Joan.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2018 stellt die Zahl eine Steigerung um 1,2 Prozent dar. Dabei ist die Zahl der Flüge mit 28.790 Starts und Landungen um 3,4 Prozent gesunken. Das bedeutet, dass pro Flug durchschnittlich mehr Passagiere an Bord waren.

Den größten Teil der Fluggäste machen nach wie vor Passagiere in Flügen von oder nach Deutschland (1,4 Millionen Passagiere) aus. Allerdings sank die Zahl der Deutschen um 1,9 Prozent, wie die Fluggesellschaft Aena am Donnerstag (12.9.) mitteilte. Die zweitwichtigste Klientel stellen die Briten mit 943.000 Passagieren dar - 3,7 Prozent mehr als im August 2018.

In den ersten acht Monaten des Jahres nutzten insgesamt 21.074.824 Passagiere den Flughafen. Das bedeutet eine Steigerung von 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der deutschen Fluggäste betrug über 7 Millionen und stieg im Vergleich zu 2018 um 4,3 Prozent. /tg