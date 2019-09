Investitionen über 2,5 Millionen Euro für Port d'Andratx

In Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca sollen in dieser Legislaturperiode rund 2,5 Millionen Euro investiert werden. Das haben der balearische Verkehrsminister Marc Pons und der Generaldirektor für Schiff- und Luftfahrt, Xavier Ramis, bei einem Ortstermin am Donnerstag (12.9.) angekündigt.

Geplant ist zum einen eine Umgestaltung der Mole, um den Hafen sicherer zu machen. So soll der Vordamm für knapp 850.000 Euro ausgebaut werden. Zum anderen ist vorgesehen, die Promenade auf der Avenida Almirante Riera zu verschönern. Hierfür steht knapp eine Million Euro zur Verfügung. Weitere Investitionen sind in das Geländer an der Promenade oder etwa in öffentliche Toiletten geplant.

Nachdem in den vergangenen Jahren die Verwahrlosung der Küstenpromenade kritisiert worden war, wurden zuletzt die Investitionen verstärkt, etwa in den Gehweg rund um das Hafenbecken. /ff