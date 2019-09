Kehrt das Unwetter nach Mallorca zurück?

Es schien so, als hätte Mallorca das Unwetter überstanden. Die grauen Gewitterwolken machten sich über Ibiza Richtung spanisches Festland auf. Doch nun scheint es eine Kehrtwende zu geben.

Am Freitag (13.9.) warnt der spanische Wetterdienst Aemet zwischen 4 und 18 Uhr mit der Warnstufe Gelb im Süden und Westen vor Starkregen und heftigen Gewittern. Ganz so derb wie Anfang der Woche dürfte es diesmal nicht zugehen. Höchstens mit 20 Millimetern pro Quadratmeter rechnet Aemet.

Der Wind weht stark und erreicht Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern. Die Temperaturen sind weiter spätsommerlich und liegen bei bis zu 28 Grad tagsüber. Nachts kühlt es auf bis zu 19 Grad ab.

Das schlechte Wetter setzt sich am Samstag fort. Eine Warnstufe gibt es aber nur an der Südküste wegen hohen Wellengangs. Bis mittags kann es heftig regnen und gewittern. Danach gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Der leichte Regen am Nachmittag in den bewölkten Phasen ist mit Sahara-Staub versetzt. Da hilft eine Garage oder eine Autowäsche hinterher. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht an.

Sonntag geht es ähnlich weiter. Am Vormittag wird das Wetter bescheiden, am Nachmittag kommt die Sonne heraus. Der Start in die neue Woche soll trocken werden. /rp