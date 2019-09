Unter den Rock von Minderjähriger gefilmt: Polizei nimmt Deutschen fest

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben am Mittwoch (11.9.) einen Deutschen festgenommen, der mit einer Kamera unter den Rock einer Minderjährigen gefilmt haben soll.

Auf den 50-Jährigen war am Nachmittag ein Sicherheitsmann in einem Einkaufszentrum in Palma de Mallorca aufmerksam geworden, wie es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag heißt. Der Wachmann ergriff den Verdächtigen und alarmierte die Polizei.

Der Deutsche räumte die Vorwürfe ein. Bei einer Durchsuchung fanden sich ein Handy, zwei kleine Kameras, eine Speicherkarte sowie weitere Utensilien, die offenbar beim sogenannten "Upskirting" Verwendung gefunden hatten. /ff