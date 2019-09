Aus für Ladengalerie unter der Plaça Major in Palma de Mallorca

Seit 50 Jahren war klar, dass die Konzession der Geschäfte unter der Plaça Major im Zentrum von Palma de Mallorca am 11. September 2019 ausläuft - und trotzdem kam es bei der Rückgabe der Schlüssel nun zu einem Chaos. Am Donnerstag (12.9.) sollte es mittags ein Treffen der Pächter mit Vertretern der Stadt geben. Diese allerdings erklärten vor Ort, dass es sich lediglich um die Schlüsselrückgabe handelte. Im Endeffekt übergaben nur sieben Pächter der insgesamt 53 Lokale ihren Schlüssel, weitere acht ließen ihre Bereitschaft dazu durchblicken.

Nachdem die Konzession für die Läden eigentlich bereits am Mittwoch (11.9.) ausgelaufen war, ließ die Stadtverwaltung die Pächter am Donnerstag noch einmal öffnen und ihre Waren einpacken. Ohnehin hatten bereits 39 der 53 Geschäfte Anfang September geschlossen. An den meisten Schaufensterscheiben hängen Zettel mit der neuen Anschrift. Bis zuletzt hatte allerdings auch so mancher Geschäftsmann noch auf eine Verlängerung der Konzession gehofft, die allerdings laut dem zuständigen Stadtrat Albert Jarabo (Podemos) nicht möglich ist.

Rund 30 Prozent der Lokale sind allerdings in Privatbesitz und nicht vom Ende der Konzession betroffen. Ein Zweifelsfall ist der Supermarkt Eroski, der einen Teil seines Geschäfts besitzt, einen anderen Teil per Konzession bekommen hatte. Der Plan sieht vor, den Teil der Konzession zurückzugeben, was allerdings wohl die Schließung des Geschäfts zur Folge hätte.

Am Donnerstagabend war der Supermarkt noch geöffnet. Nach 50 Jahren war die Konzession für die Tiefgarage an der Plaza Mayor abgelaufen. Die städtische Parkhausverwaltung SMAP hat am Donnerstag das 677 Plätze umfassende Parkhaus übernommen. Die Geschäfte waren bei der Konzession untrennbar mit der Tiefgarage verbunden worden, so dass auch ihre Konzession auslief. /jk