Gewitter wirbelt Flugverkehr auf Mallorca durcheinander

Mit einem kräftigen Wolkenbruch ist Mallorca in den Freitag (13.9.) gestartet. Die Situation am Flughafen beschrieb die spanische Flugsicherung Enaire am Morgen als "kompliziert". Der zeitliche Abstand zwischen den Landungen wurde aus Sicherheitsgründen vergrößert, teilte Enaire auf Twitter mit.



Wie eine Sprecherin der Flughafenverwaltung Aena gegenüber der MZ mitteilte, wurden am Morgen die Landungen zeitweise ganz ausgesetzt, so dass einige Flüge umgeleitet werden mussten. Nach 10 Uhr wurden die Landungen wieder aufgenommen, jedoch die Starts ausgesetzt, so dass mit größeren Verspätungen gerechnet werden muss.





Kurzfristig Warnstufe Rot

Situación complicada en #Mallorca por tormentas ? #DANA. Por seguridad, desde el Centro de Control de @ENAIRE en Palma, para proteger la llegada adicional de tráficos y poder gestionar los tráficos en esperas, no se acepta tráfico hacia este destino.



?? Consulta tu aerolínea. pic.twitter.com/skwiUlJxIz — ENAIRE (@ENAIRE) September 13, 2019

Die weiteren Aussichten am Wochenende

Der spanische Wetterdienst hat kurzfristig diewegen Gewittern ausgegeben. Sie gilt in der Inselmitte, in der Tramuntana sowie im Süden der Insel bis 11 Uhr. In den weiteren Gebieten von Mallorca ist die Warnstufe Orange in Kraft. Ab 15 Uhr gilt nur noch Warnstufe Gelb , die dann um 18 Uhr aufgehoben wird.Warnstufen am Freitagmorgen:Dieerreichte Mallorca von Süden aus. Über der Balearen-Hauptstadt türmten sich dunkelgraue Wolken, und nach 9 Uhr setzteein. Es wird mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter gerechnet. Örtlich ist Hagel möglich. Die Windböen könnenerreichen, örtlich sind Sturmböen bis zu 130 Stundenkilometer möglich. Die Temperaturen bleiben stabil, im Tagesverlauf werden Werte von bis zu 29 Grad erreicht.Dassetzt sich amfort. Eine Warnstufe gibt es aber nur an der Südwestküste wegen hohen Wellengangs. Bis mittags kann es heftig regnen und gewittern. Danach gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Der leichte Regen am Nachmittag in den bewölkten Phasen ist mitversetzt. Da hilft eine Garage oder eine Autowäsche hinterher. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht an. Ganze 31 Grad sollen es in Palma de Mallorca werden. Nachts geht es runter auf bis zu 20 Grad.Derstartet bewölkt. Nach dem Mittagessen klart es auf, und der Nachmittag wird schön. Die Temperaturen dürften auf weiten Teilen der Insel dieknacken.gibt es in ganz Spanien keine.In derkönnen dann endlich wieder Pläne fürgemacht werden. Dann zeigt sich das Wetter konstant bei Temperaturen rund um die 30-Grad-Marke und. /rp/ff