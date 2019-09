Drogen-Großrazzia auf Mallorca: sieben Festnahmen

An insgesamt 16 verschiedenen Orten, wo mutmaßlich Drogen an der Playa de Muro, Alcúdia, Port d'Alcúdia, Pollença und Port d' Pollença verkauft wurden, hat die Guardia Civil eine Großrazzia durchgeführt. Die Beamten nahmen sieben Personen fest, die mutmaßlich mit dem Drogenhandel in Verbindung stehen. Dabei handelt es sich nach Auskünften der Polizei um sechs Männer und eine Frau. Sie sollen die illegalen Substanzen in den Ausgehviertel verkauft haben.

Sichergestellt wurden 245 Gramm Kokain, 300 Gramm Material zum Strecken der Droge, 15.850 Euro Bargeld und drei Präzisionswagen.

Die Untersuchungen begannen bereits Ende 2018.