So heftig sprudelt der Torrent de Pareis in Sa Calobra

Der viele Regen auf Mallorca hat die Pegel der Stausee teils über 2,50 Meter ansteigen lassen. Aber auch am Torrent de Pareis in Sa Calobra lässt sich gut sehen, welche Wassermassen vom Himmel gefallen sind. Dass es hier so heftig sprudelt, ist im September nicht ungewöhnlich aber schön anzuschauen.