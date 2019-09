Bürgerinitiative fordert auf Mallorca Moratorium für Kreuzfahrtschiffe

Ein Moratorium für die Vergabe von Anlege-Erlaubnissen großer Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Palma de Mallorca hat eine Bürgerinitiative in Palma gefordert. In einem öffentlichen Schreiben forderten sie die Hafenbehörde dazu auf, den Reedereien vorerst nicht mehr das Anlegen zu erstatten, solange der Besuch von Kreuzfahrtschiff-Passagieren nicht grundsätzlich geregelt sei.

Der Sprecher der Plattform gegen Mega-Kreuzfahrtschiffe, Joan Forteza, erklärte in einer Pressekonferenz am Montag (15.9.), dass die gemachten Zusagen für die Jahre 2020 und 2021 bereits eine große Belastung für die Umwelt und Anwohner von Mallorca seien. Die Behörden sollten sich endlich um das Allgemeinwohl der Bürger kümmern und keine weiteren Anlege-Erlaubnisse ausstellen, bis die Situation nicht reguliert sei. Die Lärmbelastung und Luftverschmutzung dürften nicht Jahr für Jahr weiter wachsen. Stattdessen sollte die Zahl der in Palma pro Tag ankommenden Passagiere auf zum Beispiel 4.000 begrenzt nicht nicht mehr als ein Riesen-Kreuzfahrtschiff pro Tag zugelassen werden, so Forteza.