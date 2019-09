Festnahme vor dem Abflug nach Mallorca

Der Mallorca-Urlaub war für einen 41-jährigen Touristen beendet, ehe er überhaupt begann. Die Bundespolizei nahm den Mann bereits am Flughafen in Deutschland fest, wie die Behörde in einer Pressemitteilung am Montag (16.9.) erklärt.

Der 41-Jährige hatte sich am Samstag (14.9.) mit seiner Lebensgefährtin auf den Flughafen Rostock-Laage begeben und wollte auf die Insel fliegen. Allerdings stand gegen den Mann noch ein Haftbefehl aus. Demzufolge musste er noch sechs Monate der neunmonatigen Strafe absitzen.

Auch lag ein weiterer Haftbefehl gegen den Mann vor, da er bei einer Hauptverhandlung in einem gegen ihn geführten Gerichtsverfahren unerlaubt ferngeblieben war. Somit wurden seine Urlaubspläne abrupt beendet und es erfolgte eine Einlieferung des 41-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt. /rp