Helikopter der Seenotrettung holt krankes Kind von Schiff vor Mallorca

Die spanische Seenotrettung hat ein krankes Mädchen von einem Passagierschiff vor Mallorca per Hubschrauber von Bord geholt und ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca gebracht. Das hat die Seenotrettung per Twitter mitgeteilt.

Zu dem Rettungseinsatz kam es am frühen Samstagmorgen (14.9.). Die "Atlas" hatte die Hilfe der Seenotrettung angefordert, als sie sich 58 Seemeilen vor der Küste von Mallorca befand. Den Einsatz übernahm der Helimer 215. Das erkrankte Mädchen, ihr Bruder sowie die Mutter wurden senkrecht in einem Transportkäfig in den Hubschrauber gezogen. /ff