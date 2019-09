Jetzt kommt der Spätsommer nach Mallorca zurück

Der Sommer auf Mallorca feiert sein Comeback. Nach einer Woche voller Unwetter frohlockt die Insel mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke und Sonnenschein.

Der Montag ist diesig gestartet. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen liegen bei maximal 32 Grad in Palma de Mallorca und 33 Grad in Sa Pobla.

In der Nacht bleibt es warm bei Tiefstwerten um 25 Grad in Felanitx, 23 Grad in Sa Pobla und 21 Grad in Palma de Mallorca.

Der Dienstag geht neblig los. Wieder gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Ein paar wenige Regentropfen sind möglich. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag um ein bis zwei Grad.

Die restliche Woche wird sonnig und trocken. Das Meer an der Playa de Palma ist 23 Grad kühl. Liebe Leser, lassen Sie den Sommer noch mal hochleben! /rp