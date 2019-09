Doppeltes Spiel, doppeltes Glück?

Für viele Deutsche Urlauber ist Mallorca das Traumziel schlechthin. Wer seinen Urlaub am liebsten mit Gleichgesinnten am Strand und in der Bar verbringt, der findet hier eine riesige Vielfalt von Angeboten. In den letzten Jahren ist Mallorca auch für eine neue Zielgruppe zunehmend attraktiver geworden. Freunde des Glücksspiels müssen jetzt nicht mehr über den Atlantik fliegen, um ihrer Leidenschaft im sonnigen Klima zu frönen. Denn die Zahl der Spielhallen auf Mallorca hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt – eine beachtliche Zunahme.

So ist das Angebot jetzt viel breiter aufgestellt, und spricht die verschiedensten Spielvorlieben an. Aber nicht nur eingefleischte Zocker zieht es in die Spielhallen, viele Urlauber nutzen die Gelegenheit, um ihr Händchen zum ersten Mal am Spielautomaten zu versuchen.



Seriöses Hobby oder einfaches Urlaubsvergnügen?

Es finden sich also zwei ganz verschiedene Typen von ausländischen Spielern in den Spielotheken von Mallorca wieder. Die einen pflegen ihr Hobby schon seit Jahren als ernsthafte Freizeitbeschäftigung. Wie andere am Wochenende eine Fahrradtour machen oder ihren Golfschwung üben, feilen sie an ihrer Taktik oder machen sich mit neuen Slot-Varianten vertraut.

Der andere Typ, der Gelegenheitsspieler, möchte einfach einmal im Urlaub etwas neues ausprobieren. Wer für den nächsten Urlaub auch mit diesem Gedanken spielt, der sollte sich am besten vor der Abreise einmal mit den verschiedenen Slot-Arten beschäftigen. Einen Anhaltspunkt gibt etwa dieses kostenlose Portal, auf dem zahlreiche verschiedene Varianten von Online Automaten vorgestellt werden. Oft finden sich auch kostenlose Demospiele auf der Seite, die zur Übung ohne Geldeinsatz gespielt werden können.

Das Basiswissen, das auf diese Art erworben wird, macht sich auf jeden Fall bezahlt. Denn wer nicht einmal weiß, was eine Payline ist, dem wird es wohl kaum gelingen, eine vernünftige Spielstrategie zu entwickeln. Und statt stundenlangem Spielvergnügen wird er dann vielleicht sein ganzes Budget in fünf Minuten in den Sand setzen. Und so einen Reinfall kann man im Urlaub nun wahrlich nicht gebrauchen.



Gründe für den Boom

Mallorca ist kein Einzelfall, was die steigende Beliebtheit des Glücksspiels angeht. Sowohl das Automatenspiel als auch Sportwetten und Spiele wie Roulette oder Poker sind in den letzten Jahren in vielen Ländern hoch im Kurs. Besonders junge Leute auf der Suche nach Unterhaltung und Nervenkitzel interessieren sich für diesen Zeitvertreib. Eine große Rolle spielen dabei die vielfältigen Möglichkeiten, die das Internet der Glücksspiel-Community eröffnet hat. Aber auch neue Freiräume in der Gesetzgebung, wie z.B. die Aufhebung des Verbotes von Wettbüros auf Mallorca 2014, tragen ihren Teil dazu bei.



Sorgenfreier Spielgenuss dank staatlicher Kontrollen

Um Problemen auf dem Spielhallen-Markt vorzubeugen, haben die Behörden auf Mallorca engmaschige Kontrollen eingeführt. Ähnlich wie die Zahl der Spielhallen hat sich auch die Zahl der aktiven Inspektoren in den letzten Jahren verdoppelt. Dabei wurden auch einige Verstöße seitens der Betreiber festgestellt, die teils mit hohen Geldbußen geahndet wurden.

Neben der Anwesenheit von Minderjährigen, die in Spielhallen nichts zu suchen haben, wurden auch Fehler in der Dokumentation bemängelt. Wer trotz dieser Maßnahmen den örtlichen Spielhallen nicht so recht trauen will, der kann dank EU-Recht auch auf Mallorca auf einen renommierten Online-Anbieter ausweichen.