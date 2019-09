6.000-Euro-Rad auf Mallorca-Flug zerstört: Airline zahlt 50 Euro

Hatten Sie schon einmal Probleme, eine angemessene Entschädigung von einer Fluggesellschaft zu bekommen, weil auf einem Mallorca-Flug Gepäck verloren ging oder beschädigt wurde? Dann sind Sie offensichtlich nicht der einzige. Nun macht ein prominenter Fall auf der Insel Schlagzeilen.

Dem mallorquinischen Triathleten Carlos López fiel nach dem Rückflug von einem Wettkampf in Nordspanien auf, dass der Rahmen seines Rennrades beschädigt war. Das maßgefertigte Profirad habe ihn 6.000 Euro gekostet und es sei fachgerecht in eine 700 Euro teure und mit Metall verstärkte Hülle verpackt gewesen, erklärt der Sportler. Die Fluglinie habe den Schaden nach langem Hin und Her schließlich anerkannt und ihm eine Entschädigung zugesagt - in Höhe von 50 Euro.

"Sehr geehrter Herr López", heißt es in der Mitteilung an den Sportler, "in Bezug auf ihre Unzufriedenheit mit der angebotenen Entschädigungssumme, müssen wir ihnen Mitteilen, dass es sich um die maximale Summe für diese Art von Fällen handelt." Er könne sich nun aussuchen, ob er das beschädigte Gepäckstück durch einen Online-Kauf ersetzen oder in einem von Vueling anerkannten Geschäft reparieren lassen wolle.

Der Profisportler, der von den Preisgeldern der Wettrennen lebt, ist empört: "Seit 62 Tagen bin ich ohne das Hauptwerkzeug für meinen Beruf. Am 5. Oktober steht der Triathlon in Bilbao an, und Ende des Monats die nationale Meisterschaft auf Ibiza."