Ein 74-Jähriger wird als mutmaßlicher Brandstifter auf Mallorca festgenommen

Die Feuerwehr musste mehrmals in der Gegend Secar de la Real ein Ausweiten des Feuers verhindern. Foto: Nationalpolizei

Als mutmaßlichen Brandstifter in mehreren Fällen hat die Nationalpolizei einen 74-jährigen Mann auf Mallorca festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, mindestens viermal Gestrüpp und Buschwerk in der Gegend Secar de la Real am Stadtrand von Palma de Mallorca angezündet zu haben. Bei den Bränden wurde niemand verletzt. Mindestens einmal kamen die Flammen aber Häusern und Autos gefährlich nahe.

Die Ermittlungen begannen, nachdem ein Augenzeuge den Mann unmittelbar vor und nach Entstehen eines Feuers im August beobachtet hatte. Derselbe Mann wurde in der Nähe anderer Brände gesehen. Der 74-Jährige leidet unter einer psychischen Krankheit. Nach der Vernehmung durch den Haftrichter wurde er bis zu Beginn der Verhandlungen freigelassen. /tg