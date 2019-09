Wieder Flüchtlingsboot an der Südostküste von Mallorca eingetroffen

Die Guardia Civil auf Mallorca hat erneut Immigranten aufgegriffen, die mit dem Boot aus Nordafrika übergesetzt haben. Am Mittwochmorgen (18.9.) wurden sechs Personen festgenommen, die mit ihrem Boot in Cala Figuera in der Gemeinde Santanyí angekommen waren.

Einsatzkräfte der Guardia Civil suchten am Morgen nach weiteren illegalen Immigranten, die auf dem Boot gereist sein könnten.

Zuletzt kamen wieder mehr Flüchtlingsboote auf den Balearen an, vor allem auf den Nachbarinseln von Mallorca. Seit Jahresbeginn wurden mehr als ein Dutzend "pateras" gezählt, zwei davon erreichten die Küste von Mallorca. /ff