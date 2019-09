Langzeitprognose: So wird das Wetter im Herbst 2019 auf Mallorca

Der spanische Wetterdienst Aemet hat eine Prognose für den Herbst 2019 auf Mallorca herausgegeben. Demzufolge soll es wärmer als die Jahre zuvor werden. Der zu erwartende Niederschlag liegt im normalen Bereich. Zudem hat Aemet auf den Sommer zurückgeblickt.



15 Grad im Durchschnitt

Am Montag (23.9.) startet der Herbst, der etwas wärmer als gewöhnlich ausfallen soll. Aemet hat die Prognose mit Werten der vergangenen 29 Jahre verglichen. In den bevorstehenden drei Monaten wird es im Durchschnitt 15 Grad sein. Im Laufe der Monate, wie es nunmal so ist, sinken die Temperaturen. Starke Regenfälle oder Unwetter wie in den vergangenen Wochen seien im Herbst nicht zu erwarten.

So war der Sommer auf Mallorca

Auch der nun endende Sommer war wärmer als gewöhnlich auf der Insel. Im Durchschnitt hat Aemet 25,1 Grad auf Mallorca gemessen, das ist ein Grad mehr als in den Jahren zuvor. Bereits im Juni zog die erste Hitzewelle über die Insel.

Aemet zählte den Sommer über 44 tropische Nächte, also Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 22 Grad sank.

Der heißeste Monat war der Juli mit im Durchschnitt 28 Grad. Der August war zwar auch heiß, aber etwas kühler.

Aemet-Chefin Maria José Guerrero meint, dass die Hitzewelle im Juni ungewöhnlich lang und intensiv war. Sie hielt vom 26. bis 29. Juni an. Die Spitzentemperatur wurde in Montuïri mit 40,7 Grad gemessen.

Der Sommer war trocken. Normalerweise regnet es auf den Balearen 40 Liter pro Quadratmeter. Dieses Jahr waren es nur 23,4 Liter. Besonders im Juni regnete es kaum.

Dafür waren die örtlichen Schauer heftig. Am 27. August fielen 101 Liter pro Quadratmeter in Santanyí. Nie zuvor hatte Aemet dort so viel Niederschlag gemessen. Einen weiteren Regenrekord verzeichnet Lluc mit 182 Liter pro Quadratmeter an einem Septembertag.

