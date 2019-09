Anwohner, Gastronomen und Händler in Santa Catalina sind sich einig

Das Stadtviertel Santa Catalina in Palma de Mallorca.

Palmas Ortsteil Santa Catalina will dem Rest von Mallorca zeigen, dass Anwohner, Gastronomen und Händler an einem Strick ziehen können. Vertreter der Nachbarschaftsvereinigung, der Restaurantbetreiber und Marktstände einigten sich auf ein gemeinsames Vorgehen, um das Zusammenleben, den Konsum lokaler Produkte und das Recycling verbessern wollen.

Damit wolle man ein Beispiel setzen und der Öffentlichkeit zeigen, dass man sich in den meisten Punkten über das Zusammenleben einig ist. In der Presse war vor allem über die Differenzen in Bezug auf Öffnungszeiten und die Außenbewirtschaftung der Lokale berichtet worden. /tg