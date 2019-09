Weiterhin tropische Nächte auf Mallorca

So richtig nach Abkühlung sieht es auf Mallorca zumindest vorerst nicht aus. Nach einer sommerlichen Woche bleibt es auch am Samstag (21.9.) warm, örtlich sogar heiß mit Werten von über 30 Grad. In der Inselmitte kann es bis zu 32 Grad heiß werden. Die starke Bewölkung bleibt der Insel allerdings erhalten. Gegen Mittag kann es vor allem im Westteil der Insel örtlich Gewitter geben. Dabei kühlt es nicht merklich ab. Nachmittags und abends lässt sich die Sonne wieder öfter blicken.

In der Nacht bleibt es trocken bei tropischen Temperaturen. In Palma de Mallorca soll es nicht unter 23 Grad abkühlen. Am Sonntag wird es freundlicher als am Samstag, die Höchstwerte gehen zwischen zwei und drei Grad zurück. In der Nacht auf Montag wird es erneut nahezu flächendeckend nicht unter die 20-Grad-Marke gehen.

Langzeitprognose: So wird der Herbst auf Mallorca

Die neue Woche startet mit Sonne, aber auch vielen Wolken. Es wird nicht mehr ganz so warm. In weiten Teilen der Insel pendeln sich die Höchstwerte bei 25 Grad ein. Das Meer ist weiterhin angenehm warm. Bei Wassertemperaturen zwischen 24 und 27 Grad ist das Baden rund um Mallorca eine echte Wonne. /jk