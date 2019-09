Start ins Wochenende auf Mallorca mit Warnstufe Gelb wegen Gewittern

Schwül und gewittrig ist Mallorca in das Wochenende gestartet. Für Samstag bis 18 Uhr hat der spanische Wetterdienst Aemet Warnstufe Gelb wegen Gewitter und Starkregen ausgegeben. Auf der Nachbarinsel gilt zudem Warnstufe Gelb wegen Rissaga-Gefahr, wie das meteorologische Phänomen genannt wird, bei dem der Meeresspiegel plötzlich stark schwankt. Sonne, Wolken, Regen, Gewitter - Mallorca hält am Samstag von allem etwas bereit.

Die Temperaturen bleiben sommerlich hoch. In der Inselmitte kann es bis zu 31 Grad heiß werden, auch in der Tramuntana steigen die Werte auf bis zu 20 Grad. Nachts kühlt es nur wenig ab, in Palma de Mallorca sinkt die Temperatur nicht unter 23 Grad. Im Gebiet von Felanitx liegen die Mindestwerte in der Nacht sogar bei 25 Grad.

Am Sonntag wird es freundlicher als am Samstag, es kann aber weiterhin örtlich gewittern, dazu gibt es mit Sahara-Staub versetzten Regen - Auto besser nicht draußen parken. Am Nachmittag lässt sich dann häufiger die Sonne sehen. Die Höchstwerte gehen zwischen zwei und drei Grad zurück. In der Nacht auf Montag wird es erneut nahezu flächendeckend nicht unter die 20-Grad-Marke gehen.

Die neue Woche startet mit Sonne, aber auch vielen Wolken. Es wird nicht mehr ganz so warm. In weiten Teilen der Insel pendeln sich die Höchstwerte bei 25 Grad ein.

Das Meer ist weiterhin angenehm warm. Bei Wassertemperaturen zwischen 24 und 27 Grad ist das Baden rund um Mallorca eine echte Wonne. /jk/ff