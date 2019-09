Der mysteriöse Tod einer Deutschen auf Mallorca bleibt ungeklärt

Ein mysteriöser Todesfall auf Mallorca kann womöglich nie geklärt werden: Mitte Januar waren die Deutsche Stefanie R. und ihr Lebensgefährte Udo S. in einem Haus in der Urbanisation Ses Palmeres in Llucmajor tot aufgefunden worden. Die Frau lag auf ihrem Bett, ihr Lebensgefährte hatte sich in einem Flur erhängt. Die Leichen waren stark verwest. Untersuchungen ergaben, dass der Mann mehrere Tage mit der Leiche der Frau zusammengelebt haben könnte.

Im Haus fanden die Ermittler zwei Briefe. Der eine stammte von dem Mann und richtete sich an seine Lebensgefährtin. Darin gab er zu, Fehler in der Beziehung gemacht zu haben. Der andere stammte von der Frau, konnte aber wegen der unleserlichen Schrift nicht entziffert werden. Nachbarn berichteten, das Paar habe Probleme gehabt, deshalb gingen die Ermittler von einer Beziehungstat aus.



Autopsie ohne Ergebnis

Nun wurde der Fall vom zuständigen Gericht in Palma de Mallorca den Fall zu den Akten gelegt. Die Autopsie habe bislang keine dienlichen Hinweise auf die Todesursache der Frau ergeben, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Keine der Vermutungen, die Frau könnte erstickt oder vergiftet worden sein, habe man bestätigen können. Sie könne ebenso an einem Herzinfarkt gestorben sein.

Auch die Untersuchung der Handys und der Computer des Paares hätten keine Hinweise gegeben. Aufgrund der unklaren Beweislage wird der Fall auch nicht in die Statistik für häusliche Gewalt aufgenommen.