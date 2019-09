Mallorca trauert um einen "herzensguten Menschen"

Mallorca trauert um die 59-jährige Deutschen Veronika H., die am Sonntagmorgen (22.9.) von ihrem Lebensgefährten in Colònia de Sant Jordi im Südosten von Mallorca ermordet wurde. Zu einer Schweigeminute versammelten sich Montagmittag die gesamte politische Führung vor dem Regierungssitz Consolat de Mar.

Indes erinnern sich Freunde und Bekannte der Ermordeten an einen "herzensguten und absolut hilfsbereiten Menschen", wie eine Bekannte erzählt, die sie im Juli 2019 in ihrem Urlaub kennenlernte. "Die Hilfe für die Katzen ging ihr über alles", so die Frau zur MZ. Veronika H. soll etwa 15 Katzen in ihrer Wohnung aufgenommen haben.

"Von ihrem neuen Freund hatte sie damals nichts erzählt", so die Bekannte. Veronika H. hatte ihren Mörder offenbar erst vor wenigen Wochen bei sich aufgenommen.

Auch ein ehemaliger Bewohner des Hauses hat die ermordete Frau als Katzenliebhaberin in Erinnerung: "Ich wohnte mal zwei Stockwerke über ihr. Wir trafen uns damals öfter mit ihrem damaligen Mann und ihr, wie unter Nachbarn üblich. Meist ging es um ihr Lieblingsthema Katzen", so der Mann.

"Erst vor dreieinhalb Jahren hat sie ihren Mann durch Lungenkrebs verloren", schreibt eine gute Freundin auf Facebook. "Wir haben sie als liebe, hilfsbereite und mitfühlende Frau erlebt, die in ihrem Leben schon den ein oder anderen Schicksalsschlag erleben musste, aber trotz allem oder vielleicht auch gerade deswegen so lebensbejahend war", erzählt die Frau gegenüber der MZ. /sw /rf