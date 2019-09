Der Unfall ereignete sich in der Nähe vom Son Hugo-Schwimmbad.

Deutsche Urlauber krachen mit Auto in den Roten Blitz

Ein Pkw mit deutschen Urlaubern ist am Montag (23.9.) in Palma de Mallorca mit dem Zug nach Sóller, dem sogenannten Roten Blitz zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Nähe des Schwimmbads Son Hugo. Laut Medienberichten saßen zwei deutsche Touristinnen mit zwei Kindern in dem Mietwagen. Die Fahrerin missachtete wohl eine rote Ampel an einem Kreisverkehr, der Zug rammte das Auto von der Seite und klemmte es zwischen dem Ampelmast ein.



Staus und Verzögerungen

Es dauerte, bis die Polizei den Wagen befreien konnte. Im Kreisverkehr und der anliegenden Ringautobahn kam es zu Staus.

Gegenüber "Cronica Balear" beteuerte die Unfallfahrerin, dass sie den Umgang mit dem Wagen noch nicht gewohnt war und statt zu bremsen beschleunigt hatte. Der Schaden am Roten Blitz hielt sich in Grenzen. Der Zug konnte die Fahrt fortsetzen. /rp