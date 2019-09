Mehrere Verletzte bei Brand in Brotfabrik in Marratxí auf Mallorca

Mindestens elf Personen sind am Montagmorgen (23.9.) bei einem großen Brand im Industriegebiet Marratxí auf Mallorca leicht verletzt worden. Ersten Informationen zufolge war das Feuer gegen 9 Uhr in einer Brotfabrik ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den Gasvorrat zum Beheizen der Öfen verhindern und den Brand in knapp zwei Stunden löschen. Die Werkhalle wurde zerstört.





Esteim fent feina a un incendi industrial al Polígon de Marratxí.

Activat despatx ampliat.

També actuant bombers de l'@ajuntpalma. pic.twitter.com/j3Tip8PAf9 — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) September 23, 2019

Das Feuer entstand in einer Werkhalle. Bei der Notrufzentrale gingen innerhalb kurzer Zeit mehrere Notrufe ein. Feuerwehrwagen rückten aus Palma und Inca an.