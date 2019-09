Thomas Cook-Pleite: Condor fliegt vorerst weiter nach Mallorca

Die Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook hat auf Mallorca große Bestürzung ausgelöst. Das Unternehmen hatte in der Nacht auf Montag (23.9.) erklärt, es werde ein Konkursverfahren mit sofortiger Wirkung einleiten. Zur Cook-Unternehmensgruppe gehören auch die vor allem in Deutschland tätigen Tochterunternehmen Neckermann-Reisen und Bucher Reisen & Öger Tours sowie die Fluglinie Condor.

Das Konkursverfahren betrifft rund 600.000 Touristen, darunter viele deutsche auf Mallorca-Urlauber. Alle Thomas Cook-Flüge werden laut britischer Flugbehörde CAA mit sofortiger Wirkung eingestellt. Die britischen Behörden kündigten eine Rückholaktion für rund 150.000 Landsleute an. Das Cook-Unternehmen befördert jährlich Millionen von Passagieren nach Spanien; Palma de Mallorca gehört zu den Hauptreisezielen.

Aus Tunesien wurde bekannt, dass Hotelgäste, die mit Reisegesellschaften der Thomas Cook-Gruppe Pauschalreisen gebucht und gezahlt hatten, Probleme hatten, ihre Hotels zu verlassen, wenn sie die Übernachtungskosten nicht aus eigener Tasche zahlten. Darüber berichtete der britische öffentlich-rechtliche Rundfunk BBC.

Die deutschen Tochterunternehmen Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature stellten den Verkauf von Reisen ein. Man könne nicht garantieren, dass bereits gebuchte Reisen mit Abreisedatum Montag (23.9.) und Dienstag (24.9.) stattfänden, hieß es nach Angaben Thomas Cook GmbH mit Sitz in Oberursel bei Frankfurt am Main.



Condor fliegt weiter

Nicht betroffen scheinen vorerst die Flüge der Airline Condor, ebenfalls ein Tochterunternehmen der Thomas Cook-Gruppe. Die Airline teilte am Montagmorgen (23.9.) mit: "Condor Flüge werden weiterhin durchgeführt, obwohl die Muttergesellschaft Thomas Cook Group plc Insolvenz eingereicht hat." Um "Liquiditätsengpässe bei Condor zu verhindern", habe man einen "staatlich verbürgten Überbrückungskredit beantragt", der nun von der Bundesregierung geprüft werden müsse.