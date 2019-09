Derzeit sind 36.000 Urlauber mit Thomas Cook auf Mallorca

Nach der Pleite des Touristik-Konzerns Thomas Cook arbeiten die Behörden unter Hochdruck daran, gestrandete Passagiere in die Heimat zu befördern. Nach Angaben der balearischen Landesregierung vom Dienstag (24.9.) befinden sich derzeit 36.000 Urlauber auf Mallorca, die mit Thomas Cook gebucht haben. 22.000 davon waren mit der deutschen Tochter von Thomas Cook auf Reise, die zwar auf Notgeschäftsführung umgestellt hat, allerdings noch nicht in die Insolvenz gegangen ist. 6.000 Urlauber sind über die skandinavische Tochter auf die Insel gereist, die ebenfalls derzeit noch nicht pleite ist.

Die 8.000 britischen Urlauber werden nun in den kommenden Tagen bis zum 6. Oktober im Zuge der vom britischen Premier Boris Johnson ausgerufenen "Operation Matterhorn" in die Heimat geflogen, 900 allein am Dienstag (24.9.). Fünf Flugzeuge stehen dafür zur Verfügung. In Palma fallen am Dienstag insgesamt 16 geplante Verbindungen von Thomas Cook aus.

Die Flüge der deutschen Thomas-Cook-Tochter Condor sowie von Thomas Cook Airlines Scandinavia finden derzeit regulär statt. Das Tourismus-Ministerium steht nach offiziellen Angaben mit dem Verkehrsministerium im ständigen Kontakt, um die Neuigkeiten zu verfolgen. /jk

Lesen Sie hier weiter: So reagiert Condor auf die Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook