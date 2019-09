Von grauem Herbst-Wetter ist auf Mallorca noch nichts zu sehen

Goldener Herbst oder Spätsommer? Das Wetter auf Mallorca zeigt sich dieser Tage von seiner schönen Seite. Die Badesaison geht erstmal weiter.

Der Mittwoch (25.9.) startet zwar noch neblig und bewölkt. Doch im Tagesverlauf klart es auf, und die Sonne scheint kräftig. Die Temperaturen liegen knapp unter der 30-Grad-Marke: 28 Grad in Palma de Mallorca, 26 Grad in Sa Pobla und Felanitx. In der Nacht sinken die Temperaturen auf etwa 18 Grad. Da kann dann der Ventilator beim Schlafen ausbleiben.

Am Donnerstag läuft es andersrum. Der Tag startet schön, und bis zum Abend zieht es zu. Es soll aber trocken bleiben. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag. Wer baden gehen will, kann sich an der Playa de Palma auf eine Wassertemperatur von 25 Grad einstellen.

Am Freitag geht es mit dem schönen Wetter weiter. Kaum Wolken und viel Sonne soll es auch am Wochenende geben. /rp