Mord an Mallorca-Deutscher: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Im Fall des Mordes an der Deutschen Veronika H. in Colònia de Sant Jordi ist der Hauptverdächtige Celestino R. in Untersuchungshaft eingeliefert worden. Die zuständige Haftrichterin am Amtsgericht Manacor im Osten von Mallorca setzte bei ihrer Entscheidung am Dienstag (24.9.) keine Kaution aus. Der 59-Jährige hatte zuvor seine Aussage vor der Haftrichterin verweigert, wie schon zuvor gegenüber der Guardia Civil.

Der Mann steht im Verdacht, seine Lebensgefährtin am Sonntagmorgen erstochen zu haben. Er wurde am Tatort festgenommen, nachdem Nachbarn ihn mit der Tatwaffe auf der Straße gesehen und die Polizei alarmiert hatten. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" waren dem Angriff auf die Frau Beleidigungen und Demütigungen vorausgegangen.

Bei dem Mord an der Deutschen handelt es sich um den ersten Fall von häuslicher Gewalt mit Todesfolge in diesem Jahr auf den Balearen. Am Montag versammelte sich die gesamte politische Führung der Landesregierung zu einer Schweigeminute vor dem Regierungssitz Consolat de Mar. Freunde und Bekannte gedachten einer "herzensguten und absolut hilfsbereiten Frau". /ff