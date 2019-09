Lehrer, Umweltverbände und Politiker der Insel rufen zum Klimastreik auf

Am Freitag (27.9.) werden die Bürger in Palma erneut gegen den Klimawandel protestieren.

Foto: Mielniezuk

Eine Woche später als in den meisten anderen Orten der Welt beteiligt sich Mallorca am Freitag (27.9.) am weltweiten Klimastreik. Aufgerufen haben die globale Bewegung Fridays for Future sowie der Umweltschutzbund Gob, Gewerkschaften, Vereinigungen und politische Institutionen.

Die Demonstration beginnt um 12 Uhr auf der Plaça del Tubo in Palma de Mallorca. Die Lehrergewerkschaften STEI und UOB rufen die Lehrkräfte dazu auf, zwischen 11 und 14 Uhr nicht zu unterrichten. Die beiden Gewerkschaften erklärten den Schritt mit den katastrophalen Auswirkungen, die der Klimawandel insbesondere für den Mittelmeerraum habe.

Vertreter der regierenden Linksparteien haben eine Initiative im Balearen-Parlament gestartet, die zum Ziel hat, sich offiziell der „Fridays for future"-Bewegung anzuschließen und auf den Balearen den „klimatischen Notstand" auszurufen.

Der Bürgermeister von Palma, José Hila, wandte sich in einem offenen Schreiben an die Bewohner der Stadt. Bürger und Unternehmen rief er dazu auf, sich am Kampf gegen den Klimawandel zu beteiligen. "Der Klimawandel und die Folgen sind eine Wirklichkeit, die jeden Tag deutlicher wird", heißt es in dem Schreiben, und weiter: "Unsere Stadt, direkt an der Küste gelegen, wird zweifelsohne die schrecklichen Konsequenzen zu spüren bekommen, wenn der Meeresspiegel steigt. /tg