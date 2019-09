Polizei zerschlägt Bande von Drogenhändlern an der Playa de Palma

Bei einer Razzia gegen einen Drogenhändlerring an der Playa de Palma auf Mallorca hat die Polizei insgesamt zehn Personen festgenommen. Bei sieben Hausdurchsuchungen wurden 55.000 Euro Bargeld sowie mutmaßlich gestohlene Handys und gefälschte Marken-T-Shirts beschlagnahmt.

Den Festgenommen werden Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung sowie Drogenhandel oder Eigentumsdelikte vorgeworfen, hieß es in einer Stellungnahme der Nationalpolizei am Mittwoch (25.9.) eine Woche nach der Operation "Beach-Combat", die am Donnerstag (19.9.) gemeinsam mit der Ortspolizei Palma durchgeführt worden war.

Die Verdächtigen sollen als ambulante Verkäufer auf den Vergnügungsmeilen der Playa de Palma neben T-Shirts und anderen Dingen auch Kokain und Marihuana verkauft haben. Beliefert wurden sie von Fahrradkurieren, während das eingenommene Bargeld anschließend per Geldtransfer nach Senegal verschickt wurde, vermutet die Polizei. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. /tg