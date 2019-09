Closing Partys Ibiza

Die Insel Ibiza ist weltberühmt für ihre Partys und Discotheken. Viele Clubs der Insel stehen seit Jahren auf den Ranglisten der weltbesten Clubs ganz oben. In der Sommersaison sind die Besten der Szene wöchentlich Resident-DJs in den Clubs, und die weltweite Tanz-Szene trifft sich auf der Insel.

Die Insel hat acht große Discotheken, jede Woche finden dort mehr als 50 verschiedene Partys statt. Hinzu kommen die Veranstaltungen der Hotels, Clubs, Beachclubs, Bars und Lounges. Die Partys am Ende der Saison, die Closings, gehören dabei zu den begehrtesten und höchst erwarteten Festen des Jahres. Die ersten Closings finden Mitte August statt, die letzten im Oktober. In diesem Zeitraum jagt eine Party die andere mit gigantischen Musik-Events und Auftritten der besten DJs weltweit, die allesamt den Sommer auf gebührende Weise verabschieden wollen. Im Folgenden geben wir euch einen Überblick über die Termine und Zeiten der ultimativen Closing Partys der besten Clubs der Insel.

Wir fangen mit dem unvergleichlichen Hotel und Open-Air-Club Ushuaïa Ibiza an: Dort erwarten euch am 24. September die Closing Party Tomorrowland presents Dimitri Vegas & Like Mike, am 25. September die Closing Party von Dance or Die und am 28. September die Closing Party von ANTS. Die definitive Closing Party 2019 des Clubs hat Ushuaïa nun bekannt gegeben: Diese wird am ersten Samstag im Oktober, also am 5.10.2019, stattfinden.

Die Discothek Hï Ibiza feiert ihre wichtigsten Closings direkt hintereinander:

am Donnerstag, 3. Oktober, Afterlife Closing Party, am Freitag, 4. Oktober, F*** ME I'M FAMOUS! Closing Party, am Samstag, 5. Oktober, Black Coffee Closing Party und zuletzt am Sonntag, 6. Oktober, Glitterbox Closing Party.

Die letzte SuperMartXé Party des Sommers, die SuperMartXé Closing Party, wird am Freitag, 4. Oktober, ab 00.00 Uhr im Superclub Privilege stattfinden. Am gleichen Tag verabschiedet einer der berühmtesten Beachclubs des Mittelmeerraums, der Ocean Beach Ibiza, den Sommer ab 12.00 Uhr mittags.

Im Amnesia Ibiza, einem der renommiertesten Clubs der Insel, werden drei wichtige Abschlusspartys gefeiert: die Closing von Elrow Ibiza am Samstag, 28. September, ab 00.00 Uhr, die Cocoon Closing Party mit Sven Väth, Adam Beyer, Ilario Alicante und Anna am 30. September und die Amnesia Ibiza Closing Party 2019, das große Fest zum Saisonende der Diskothek dann am 5. Oktober ab 23.00 Uhr.

Am 7. Oktober könnt ihre eine der berühmtesten Techno Party erleben, die Circoloco, dieses Mal als Circoloco Closing Party ab 16.00 Uhr im DC10.

Das Sahnehäubchen setzt zweifelsohne die Diskothek Pacha Ibiza obenauf. Dort finden mehrere Abschlusspartys der Saison statt, darunter die Flower Power Closing Party am Mittwoch, 2. Oktober, die zwei Partytage der Music On Closing Party Part 1 (Donnerstag, 10. Oktober) und Part 2 (Freitag, 11. Oktober) und last but not least die Solomun +1 Closing Party, die letzte Closing der ganzen Insel, die am Sonntag, 13. Oktober, die Saison definitiv beenden wird.