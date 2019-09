Das Mallorca-Wetter bringt das perfekte Wochenende

Warme Tage, angenehme Nächte: Was will man mehr?

Warme Tage, angenehme Nächte: Was will man mehr? Foto: MZ Livecam

Wettertechnisch könnte das anstehende Wochenende auf Mallorca das vielleicht schönste des Jahres werden. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert tagsüber sommerliche Temperaturen mit viel Sonne, aber auch angenehme Nächte.

Schon am Freitag (26.9.) zeigt sich die Insel von ihrer Schokoladenseite. Die Temperaturen knacken die 30-Grad-Marke in Sa Pobla bei 31 Grad, 29 Grad werden es in Palma de Mallorca, 27 Grad in Felanitx.

Der Morgen startet diesig. Danach gibt es den ganzen Tag Sonne. Strandgänger können sich auf Wassetemperaturen von 27 Grad an der Playa de Palma einstellen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

In der Nacht kühlt es auf unter 20 Grad ab. Bei offenem Fenster kann man somit ohne große Schweißausbrüche schlafen.

Am Samstag geht es fast unverändert weiter. Nach einem nebligen Morgen setzt sich die Sonne durch. Der Wind weht meist schwach, an der Küste hin und wieder böig. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag.

Langzeitprognose: So wird der Herbst auf Mallorca

Am Sonntag trügt der Schein etwas, wenn am Morgen ein paar Wolken aufziehen. Spätestens nach dem Mittagessen sind die weg. Auch der Start in die neue Woche soll schön werden.



Liebe Leser, setzen Sie sich in die Sonne und singen Sie:

/rp