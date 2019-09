Raubüberfall auf Bierkönig-Geldtransporter: Gericht schließt Verhandlung

Im Gerichtsprozess gegen zwei Polizisten, denen vorgeworfen wird in einem bewaffneten Raubüberfall 300.000 Euro auf einen Geldtransporter der Diskothek Bierkönig an der Playa de Palma auf Mallorca geraubt zu haben, hat das Gericht am Mittwoch (25.9.) die mündliche Verhandlung geschlossen. Angeklagte und Kläger warten nun auf den Termin zur Urteilsverkündung. Staatsanwaltschaft und die Anwälte der Zivilklage halten an der Forderung von je fünf Jahren Gefängnis für die beiden mutmaßlichen Täter fest. Die Verteidigung fordert Freispruch wegen Verfahrensfehlern und Mangel an Beweisen.

Der Überfall hatte sich im Sommer 2015 abgespielt, am 24. Juli um 13.15 Uhr. Zwei Personen, die sich als Polizisten ausgaben, hielten einen Geldtransporter an und zwangen die Fahrer auszusteigen. Dann räumten sie den Transporter aus und machten sich aus dem Staub.

Während der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich die Mobiltelefone der Angeklagten zum Zeitpunkt der Tat am Tatort befanden. Das Abhören der Handygespräche der Verdächtigen erbrachte weiter belastende Indizien. Außerdem wurden bei den Angeklagten größere Mengen Bargeld sowie ein Geldsack gefunden, wie sie im Transporter benutzt wurden.

Einer der Verdächtigen war bereits wegen einer Vorstrafe aus dem Polizeidienst entlassen worden. Der andere befindet sich nach wie vor im Dienst. /tg