Weiteres Flüchtlingsboot erreicht die Küste von Mallorca

Die Flüchtlinge kamen an der Südküste von Mallorca an. Foto: Open Street Map

Wieder ist ein Flüchtlingsboot an der Küste von Mallorca gelandet. Die Guardia Civil entdeckte am Donnerstag (26.9.) ein etwa fünf Meter langes Boot an der Küste von Ses Salines und nahm acht Männer wegen mutmaßlicher illegaler Einwanderung fest. Es wird vermutet, dass sie von der algerischen Küste nach Mallorca übergesetzt hatten. Weitere Insassen des Bootes werden noch gesucht.

Das Flüchtlingsboot wurde gegen Mittag leer zwischen Cala d'es Carbó und Cala en Tugores bei Ses Salines entdeckt. Beamte der Guardia Civil brachten es nach Colònia de Sant Jordi. In der vergangenen Woche wurden auf den Balearen-Inseln mehr als 60 mutmaßlich illegale Einwanderer festgenommen. Anscheinend waren sie mit mehreren Booten gleichzeitig im algerischen Dellys in See gestochen. Mindestens ein Boot war bei dem Fluchtversuch gekentert. Dabei kamen mindestens sechs Menschen ums Leben. Andere wurden vermisst. /tg