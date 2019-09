Das Mallorca-Wetter könnte schöner nicht sein

Es sind diese Wochen nach dem heißen Hochsommer, in denen man sich glücklich schätzen kann, auf Mallorca zu leben - oder zumindest ein paar Tage Urlaub zu verbringen. Das Wochenende beschert uns ein Bilderbuchwetter, bereits am Samstag (28.9.) gehen die Werte nach einem kühlen Morgen schnell nach oben und erreichen am frühen Nachmittag in der Inselmitte annähernd 30 Grad. Etwas kühler bleibt es am Meer, vor allem an der Westküste mit rund 24 Grad. An der Ostküste werden 27 bis 28 Grad erreicht.

Wolken sind kaum am Himmel zu sehen und auch in der Nacht zum Sonntag ist es höchstens leicht bewölkt. Die Temperaturen bleiben angenehm, in Palma de Mallorca kühlt es nicht weiter als bis 21 Grad herunter. Pünktlich zum Sonnenaufgang machen auch die letzten Wolkenreste Platz für die Sonne, die ungehindert den ganzen Tag scheint. Es wird noch ein bisschen wärmer als am Samstag, so dass einem Strandtag nichts im Wege steht. Nachts bleibt es wieder mild und trocken.

Livecams: So sonnig ist es gerade auf Mallorca

Und auch der Montag bringt keine Wetteränderung. Es wird wieder sonnig, örtlich sogar heiß, und Wolken kennt man weiterhin nur vom Hörensagen. Und so geht es auch am Dienstag weiter. Über den Mittwoch hüllen wir momentan lieber noch den Mantel des Schweigens. Aber die Vorhersage kann sich bis dahin ja auch noch ändern... /jk