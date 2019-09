Thomas Cook-Angestellte in Palma de Mallorca bekommen kein September-Gehalt

Der Firmensitz von Thomas Cook in Palma am Freitag (27.9.).

Der Firmensitz von Thomas Cook in Palma am Freitag (27.9.). Foto: Mielniezuk

Seit Freitagvormittag (27.9.) haben die Angestellten des Thomas Cook-Firmensitzes im Gewerbegebiet Can Valero die traurige Gewissheit: Sie werden ihr Gehalt für September nicht mehr bekommen. Nachdem der Tourismuskonzern Thomas Cook in der Nacht auf Montag (23.9.) Insolvenz angemeldet hat, wurde auch der Firmensitz in Palma in den Sog der Pleite gezogen. Nun werden die Möglichkeiten für die rund 700 Mitarbeiter ausgelotet. Thomas Cook hatte inklusive der Angestellten in den Hotels, die von dem Unternehmen direkt gemanagt wurden, etwa 1.000 Mitarbeiter. Verlieren alle ihren Arbeitsplatz, wäre das ein großer Schlag für die Wirtschaft der Insel.

Am Freitag nun haben sich rund 300 der Mitarbeiter im Sitz in Can Valero versammelt. Dort informierte der Gewerkschaftsvertreter Josep Ginard die Belegschaft über ihre Rechte. Da es im Firmensitz keinen Betriebsrat gibt, können die Angestellten nun bis Freitag (4.10.) 13 Vertreter wählen, die für die Mitarbeiter sprechen. Ginard geht davon aus, dass demnächst ein Insolvenzverwalter für die Niederlassung in Palma bestimmt wird. Dann muss entschieden werden, ob alle Mitarbeiter gehen müssen oder ob manche noch für die Zeit der Abwicklung der Niederlassung weiterbeschäftigt werden können.

Ginard traf sich am Freitag auch mit Vertretern der Balearen-Regierung, um auszuloten, inwiefern die Mitarbeiter auf kurzfristige Hilfen der Politik hoffen können - etwa, um ihre laufenden Kosten wie Miete, Hypotheken, Strom oder andere Rechnungen weiterbezahlen zu können. Hier gibt es noch keine Ergebnisse. /jk