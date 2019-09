Königswetter auf Mallorca auch zum Wochenstart

Schö is' auf der Insel am Sonntagnachmittag, so wie hier in Son Serra de Marina.

Schö is' auf der Insel am Sonntagnachmittag, so wie hier in Son Serra de Marina. Foto: MZ-Livecams

Die Mallorquiner essen offenbar zurzeit ihre Teller leer, denn das Wetter macht keine Anstalten, sich zu verschlechtern. Der Sonntagabend (29.9.) bleibt trocken, mild und weitgehend wolkenlos. Nachts sinken die Werte auf rund 18 bis 20 Grad, wärmer bleibt es in Palma de Mallorca und Alcúdia mit bis zu 22 Grad.

Der Montag (30.9.) startet ebenfalls sonnig und geht auch so weiter. Den ganzen Tag über scheint der gelbe Ball vom Himmel, ein paar verirrte Wolken sind höchstens örtlich anzutreffen. Tagsüber erreichen die Temperaturen in der Inselmitte bis 30 Grad, an den Küsten soll es zwischen 25 und 28 Grad warm werden. Die Nacht bleibt ebenfalls mild, gegen Morgen zieht Bewölkung auf.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Und offenbar wird die Sonne ihrer nicht überdrüssig, denn zum Start in den Oktober am Dienstag wiederholt sich das Spiel. Sonne, höchstens vereinzelte Wolken und unveränderte Temperaturen. Mehr Abwechslung gibt es dann am Mittwoch, wenn die Bewölkung im Lauf des Vormittags immer weiter zunimmt und gegen Mittag einzelne Regentropfen mitbringt. Dazu gibt es einen kleinen Temperatursturz. Es bleibt etwa fünf Grad kühler als am Vortag.

Aber kein Grund zur Panik: Das Intermezzo soll nicht von langer Dauer sein, bereits am Donnerstag steigen die Temperaturen wieder und es soll trocken bleiben. /jk