Aktivisten fordern besseren Schutz für Badegäste auf Mallorca

Nicht nur, dass die Badegäste in den Buchten von Mallorca im Sommer dicht an dicht gedrängt liegen, auch auf dem Wasser ist kein Platz mehr. Die Umweltaktivisten von Mallorca Blue zeigen mit einem aufwendig gestaltetem Video, dass der Massentourismus das Meer längst erreicht hat. Von Portals Vells über Portocolom, Cala Gat bis nach Cala Llombards ankern hunderte Motoryachten in den Buchten. Die Folgen: Häufig werden die besonders unter Schutz stehenden Seegraswiesen beschädigt. Aber auch für die Badegäste besteht Gefahr, da häufig Bojen fehlen würden, um die Schwimmer von den Motorwassersportler zu trennen.

