Drittes Flüchtlingsboot auf Mallorca innerhalb weniger Tage gelandet

Die Küstenwache machte um 8.30 Uhr am Montagmorgen (30.9.) ein verdächtiges Boot vor der Küste von Cap Blanc in Llucmajor aus und alarmierte die Guardia Civil. Es handelte sich um ein kleines Boot mit fünf Flüchtlingen, die von den Beamten an Land abgefangen wurden. Vier Männer und eine Frau wurden vorläufig festgenommen. Die Behörden vermuten, dass sie illegal von der Küstenstadt Dellys an der Nordküste Algeriens aus nach Spanien eingereist sind. Erst am 27.9. erreichten zwei Boote mit Flüchtlingen an Bord die Küste Mallorcas.

Ebenfalls am Montag (30.9.) wurden auf Formentera neun Personen festgenommen, die aus Algerien eingereist sein sollen. Ein Tourist entdeckte ein leeres Boot am Strand von Migjorn. /lk