Am Dienstag (1.10.) um 15.40 Uhr ist es zu einem schweren Unfall in S'Arenal gekommen. Bei Bauarbeiten an einem Hotel in der Urlauberregion ist offensichtlich ein Arbeiter von einer Dampfwalze überfahren worden. Der Mann wurde schwer an einem seiner Beine verletzt. Der 54-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.