Sieben Flüchtlinge bei Santanyí festgenommen

Beamte der Guardia Civil haben am Dienstagmorgen (1.10.) bei Santanyí im Osten von Mallorca sieben Menschen festgenommen, die an Bord eines Flüchtlingsbootes nach Mallorca gekommen waren. Es ist das dritte Boot, das innerhalb von wenigen Tagen auf den Balearen ankam. Am Montag (30.9.) hatten die Beamten der Küstenwache am Cap Blanc in Llucmajor fünf Migranten festgenommen. Am selben Tag wurden auch auf Formentera neun Personen festgenommen, die aus Algerien eingereist sein sollen.

Gegen 7.30 Uhr teilte ein Zeuge der Guardia Civil mit, dass in der Caló des Burgit bei Santanyí ein Boot gesehen wurde. In ihm befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Insassen, sodass die Beamten einen Suchtrupp losschickten. Bald darauf konnten sie sieben Personen rund um die kleine Bucht festnehmen und mit auf die Polizeistationen nehmen.

Hintergrund: Mit dem Flüchtlingsboot nach Mallorca, ins gelobte Land

Auch auf den Nachbarinseln sind am frühen Dienstagmorgen (1.10.) Boote mit Flüchtlingen angekommen: zwei an der Küste von Ibiza, zwei an der Formenteras. Die Beamten konnten dort 21 Migranten ausfindig machen. /sw