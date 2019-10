Warmes Herbstwetter mit ein bisschen Regen auf Mallorca

Das Meer ist warm, die Strände wieder leer und am Himmel lacht - zumindest meistens - die Sonne. Eigentlich ist es doch der Herbst, der auf Mallorca so besonders schön ist. Zwischendurch macht ein bisschen Regen die Wege und Plätze sauber.

So zumindest sieht es in der ersten Oktober-Woche aus. Am Dienstag (1.10.) bleibt es sonnig mit schwachem Wind aus Südwest. Regnen soll es nicht, örtlich kommt es zu Frühnebel. Die Temperaturen steigen auf 27 Grad in Palma de Mallorca. In Orten der Inselmitte wird sogar die 30-Grad-Grenze geknackt (Sa Pobla 31 Grad).

Nachts bleibt es mild. Nur in den Bergen wird es etwas kühler (Escorca 12 Grad). In Palma sinken die Temperaturen nicht unter 19 Grad.

Am Mittwoch sollen laut dem spanischen Wetterdienst Aemet mehrere Schauer für Abwechslung sorgen. Der Wind dreht auf Nordost. Es kann ortsweise zu stärken Böen kommen. Gewitter ziehen über die Tramuntana-Dörfer und die Inselmitte. Dabei kann es auch mal richtig schütten. Eine Wetterwarung wurde nicht ausgegeben. Es bleibt dabei warm, bei Höchstwerten um 26 Grad (Palma de Mallorca) und Tiefstwerten um die 18 Grad (im Gebirge 10 Grad).

Am Donnerstag kehrt die Herbstsonne auf die Insel zurück. Es wird wieder etwas wärmer. Das Wetter lädt nicht nur zum Wandern und Radfahren, sondern durchaus auch zu Strandbesuchen ein. /tg