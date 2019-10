Schmutzwasser: Stadtstrände von Palma de Mallorca nach Regenfällen gesperrt

Die Stadtstrände von Palma de Mallorca Can Pere Antoni und Ciutat Jardí sind am Mittwoch (2.10.) für Badegäste gesperrt worden. Wie häufig nach Regenfällen war auch nach den Schauern vom Mittwoch Abwasser in die Bucht von Palma gelangt.

Die seit Jahren bekannten Probleme mit der überlasteten Kanalisation will die Stadtverwaltung mit Investitionen angehen. Geplant ist die Erweiterung der veralteten Kläranlage sowie die Verlegung neuer Rohre. Mit den Arbeiten wurde inzwischen begonnen, sie sollen innerhalb von eineinhalb Jahren abgeschlossen sein und knapp 23 Millionen Euro kosten.

