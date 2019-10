Zwei Stunden kostenlos parken in Palma de Mallorca

Nicht immer einfach, einen Parkplatz in Palma zu finden.

Zwei Stunden kostenlos auf städtischen Parkplätzen sein Auto abstellen, dass soll zur Weihnachtszeit möglich sein. Die Einzelhandelsverbände Pimeco und Afedeco haben eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt unterschrieben.

Insgesamt wird es 5500 Tickets, sogenannte "bonos", geben, die wie folgt verteilt werden: 1.500 Tickets werden an das Parkhaus Parc de la Mar gehen, 2.000 an die Parkhäuser von Sa Riera, Santa Pagesa und Manacor und die restlichen 2.000 werden für die Parkplätze der Via Roma, des Marqués de la Sènia, des Compte d'Empúries und des Comptat del Rosselló gelten.

Das kostenlose Parken soll Anreize schaffen, um in den kleineren Geschäften einzukaufen. Am besten an der Kasse nachfragen, ob das Geschäft bei der Aktion mitmacht.