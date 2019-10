Thomas Cook-Pleite: Angestellte erhalten 500 Euro im Monat

Mit gezielten Maßnahmen will die Balearen-Regierung in Palma de Mallorca der Tourismusbranche unter die Arme greifen, um die negativen Auswirkungen der Thomas Cook-Pleite abzufedern. Plötzlich entlassene Angestellte sollen eine monatliche Sozialhilfe in Höhe von 500 Euro erhalten. Die von Thomas Cook-Kunden bezahlte Touristensteuer des vergangenen Jahres soll den betroffenen Hotels zurückgezahlt werden. Diese und weitere Maßnahmen kündigte Ministerpräsidentin Francina Armengol (PSOE) am Donnerstag (3.10.) an.

Die Madrider Zentralregierung ermöglicht zugleich ein Soforthilfe-Paket mit günstigen Krediten in Höhe von 300 Millionen Euro, die Geschädigte aus der Thomas Cook-Insolvenz beantragen können. Mindestens 10 Millionen Euro sollen völlig zinsfrei vergeben werden. Die noch verbleibenden Fluglinien will man dabei unterstützen, die verloren gegangenen Flugverbindungen zu ersetzen. /tg