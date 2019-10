Wetter: So schön ist der Herbst dieses Wochenende auf Mallorca

Etwas kühleres aber für mitteleuropäisches Empfinden immer noch herrlich mildes Herbstwetter dominiert Mallorca. Die Temperaturen verabschieden sich wohl für dieses Jahr von der 30 Grad-Marke. In einem letzten Anlauf soll die Quecksilbersäule am Wochenende ortsweise noch einmal bis auf 28 Grad steigen, dann kühlt es sich wieder ab

Nach einem milden, trockenen und sonnigen Freitag (4.10.) erwartet die Insel ein überwiegend sonniges Wochenende, an dem es nur ab und zu vereinzelte Schauer gibt.

Bei leichtem Südwestwind steigen die Temperaturen am Samstag (5.10.) auf 25 Grad in im Inselosten, auf 27 Grad in Palma de Mallorca und auf 28 Grad in Sa Pobla. Nachts kühlt es sich auf 16 Grad ab. Im Gebirge kann es deutlich kühler werden. Ortsweise kann es sich zuziehen und etwas regnen.

Auch am Sonntag kann es vereinzelte Schauer geben. Überwiegend bleibt es aber trocken bei heiter bis leicht bewölktem Himmel. Die Temperaturen bleiben stabil.

Der Montag beginnt bewölkt. Am Nachmittag klart es etwas auf. Der schwache Wind vom Wochenende frischt zum Beginn der neuen Woche etwas auf und dreht auf nördliche Richtungen. Insgesamt wird es merkbar kühler. /tg